شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء عبر البوابة الاليكترونية للمحافظة بدء تقديم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 21/20 للحصول على منح دراسية في الجامعات الخاصة، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى وضع ضوابط وشروط تضمن لمن لم يحصل على فرصة في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، الحصول على منحة للدراسة في إحدى الجامعات الخاصة، مؤكدا أن الدكتور خالد متولي هو المنسق بين المحافظة والجامعات الخاصة.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، أن الشروط والضوابط جرى وضعها عن طريق لجنة تضمن الحيادية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للحصول على منح دراسية في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى توفير أكثر من 130 منحة دراسية، خلال العام الماضي.

ثلاثة أيام للحصول على فرصة في المنح الدراسية

وأكد اللواء خالد فودة، أن وزارة التعليم العالي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تنسيق الجامعات الخاصة الذي وجه بضرورة أن يكون الطالب مسجلا في إحدى الجامعات الخاصة كشرط للحصول على منحة من الجامعة، وأضاف أنه جرى فتح باب التقديم لطلاب جنوب سيناء للتقدم للحصول على منح دراسية لمدة ثلاثة أيام عمل، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 13/9حتى يوم الاربعاء الموافق 15-9-2021.

وقال إن هناك ثلاث جامعات وافقت على تخصيص منح لأبناء جنوب سيناء هي الجامعة البريطانية، أكاديمية الشروق، جامعة 6 أكتوبر.

شروط وضوابط الحصول على منحة بجنوب سيناء

وأعلنت محافظة جنوب سيناء عبر البوابة الإليكترونية للمحافظة عن شروط وضوابط الحصول على منح دراسية في الجامعات الخاصة، وطالبت المتقدمين للمنح ببعض المستندات والمرفقات المطلوب تضمينها بملف طلب الحصول على المنحة، كالتالي:

1- صورة بطاقة الترشيح من تنسيق الجامعات الخاصة

2- صورة بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق العام للجامعات الحكومية لهذا العام.

3- طلب الحصول على المنحة موقع من الطالب وولى أمره، ومطابق للترشيح الوارد في بطاقة ترشيح الجامعات الخاصة

4- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

5- صوره الرقم القومي لولى الأمر والطالب.

6- استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

7- شهادة بحصول الطالب على الشهادة الاعدادية.

8- شهادة بحصول الطالب على الشهادة الابتدائية.