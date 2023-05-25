المشاط ورئيس «السعودي للتنمية» يتفقدان جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المُرافق لهما، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشؤون الاقتصادية، بفرع الجامعة في مدينة شرم الشيخ.

جامعة الملك سلمان

وتفقدوا الحرم الجامعي للوقوف على مدى التقدم في مشروع إنشاء الجامعة وتجهيزها كواحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، ولتعزيز التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمملكة العربية السعودية مُمثلة في الصندوق السعودي للتنمية.

عرض تقديمي عن جامعة الملك سلمان

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية ومدى التقدم الذي وصلت إليه الجامعة خلال عامين منذ افتتاحها في أكتوبر 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتضمنت الزيارة جولة داخل الحرم الجامعي، وتفقد المدرجات والمعامل والفصول الدراسية والقاعات بكليات الفنون والعمارة والسياحة والألسن، بالإضافة إلى تفقد الملاعب المفتوحة وحمامات السباحة والفندق التعليمي ومعارض طلاب الفنون والتصميم وطلاب هندسة العمارة.