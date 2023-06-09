كوريا الجنوبية تتنقد تعامل مجلس الأمن مع استفزازات «بيونج يانج»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، وصف مجلس الأمن الدولي بـ «المشلول» في التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية غير القانونية، إذ ذكر أن مجلس الأمن الدولي باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة، لكن وظائفه "مشلولة عمليًا فيما يتعلق بالتعامل مع الاستفزازات غير القانونية (من قبل بيونج يانج).

بيونج يانج تطلق 69 صاروخًا باليستيًا في عام 2022

وأطلقت بيونج يانج 69 صاروخًا باليستيًا في عام 2022 وحده، مسجلة رقمًا قياسيًا سنويًا جديدًا لتجارب الصواريخ الباليستية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25 صاروخًا، فيما قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي: «أعتقد أن الاستمرار على هذا النحو غير مناسب للسلم والأمن الدوليين».

لا يستبعد إمكان التعاون مع الدول الصديقة

وكشف أنه لا يستبعد إمكان التعاون مع الدول الصديقة في المنطقة مثل اليابان في الرد على التهديدات المشتركة النووية والصاروخية الكورية الشمالية إذا لزم الأمر، مضيفًا: «بمجرد تأسيس المجموعة الاستشارية النووية الجديدة بين كوريا والولايات المتحدة، أعتقد أنه سيكون من الممكن مناقشة مثل هذه العلاقة التعاونية مع اليابان أيضًا».