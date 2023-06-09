مناقشات أوربية مصرية حول آليات الاستفادة من مقاصد السياحة الاستشفائية

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار إستراتيجية الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع سفراء دول رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لمناقشة كيفية تعزيز منتج السياحية الاستشفائية في مصر، والاستفادة من خبرات هذه الدول باعتبارها دول رائدة عالمياً في مجال السياحة الاستشفائية، وذلك بحضور المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة.

المقصد السياحي المصري يتمتع بالعديد من الإمكانيات الفريدة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أكدت خلال اللقاءات على أن المقصد السياحي المصري يتمتع بالعديد من الإمكانيات الفريدة التي تؤهله للتميز في مجال السياحة الاستشفائية حيث ينتشر بمصر المئات من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية، كما أن العديد من هذه العيون لها خواص علاجية تساعد على شفاء العديد من الأمراض، مثل واحة سيوة وعيون موسى، منوهة عن اهتمام مصر الشديد بالحفاظ على المحميات الطبيعية والضوابط المنظمة للسياحة فيها.

الضوابط والإجراءات المنظمة للسياحة الاستشفائي

وأشارت الوزارة إلى أن شلبي أكدت خلال اللقاء أن وزارة السياحة تهتم بالتعرف على الآلية التي تقوم بتنفيذها هذه الدول فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات المنظمة للسياحة الاستشفائية وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة بها وتدريب الأيدي العاملة لخلق كوادر في هذا المجال، مقترحة إمكانية التكامل بين المقصد المصري وهذه الدول في السياحة الاستشفائية.

وأوضحت الوزارة إلى أنه خلال الاجتماع مع السفير Mihai-Stefan STUPARU سفير دولة رومانيا بالقاهرة، والذي حضره الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان، حيث أوضح السفير الروماني أن مصر تعد من أهم المقاصد التي يفضلها السائح الروماني لما تمتلكه من مقومات سياحية جاذبة، مبديا استعداد الجانب الروماني للتعاون مع الجانب المصري في ملف السياحة الاستشفائية ونقل التجربة الرومانية الناجحة في هذا الملف للجانب المصري.

وفى الاجتماع مع السفير Deyan Angelov Katratchev سفير دولة بلغاريا بالقاهرة، أشار السفير إلى زيارته التي قام بها لأهرامات الجيزة وانبهاره بها وبالحضارة الفرعونية، منوهاً إلى الاهتمام المتزايد في بلغاريا بالمقصد المصري وأنه في حال زيادة خطوط الطيران ستكون هناك زيادة ملحوظة في الحركة الوافدة من بلغاريا إلى مصر، وأشاد أيضاً بالخطة الطموحة لمصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، موضحا أن بلاده تمتلك خبرة طويلة في السياحة الاستشفائية مرحباً بالتعاون مع مصر في هذا الشأن.

وفى الاجتماع مع السفيرة Lenka Mihalikova سفيرة دولة سلوفاكيا بالقاهرة، أشارت السفيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة مثل الصحاري والشواطئ الخلابة وغيرها من العوامل الجاذبة للسائح السلوفاكى.

وأوضحت أن سلوفاكيا لديها خبرة طويلة في تدريب القوى العاملة في السياحة الاستشفائية وإدارة الموارد الطبيعية الخاصة بها وأن بلادها على استعداد لنقل هذه الخبرات لمصر.

وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على التنسيق بشأن عمل بروتوكولات تعاون في هذا المجال، فضلاً على عقد عدد من اللقاءات بين القطاع الرسمي والخاص بين هذه الدول تمهيداً لإطلاق المخطط الشامل واستراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.