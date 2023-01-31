نائب وزير السياحة لـ يوسف الحسيني: إطلاق منصة للترويج للأطعمة المصرية قريبا

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون قطاع السياحة، إننا كنا نفتقد سياحة الطعام التي تروج للأكلات والأطباق المصرية التي يقبل عليها العديد من الجنسيات المختلفة، متابعة «الأجانب بيدوروا على الطعمية المصرية والفطير والكشري، وقريبا سيتم إطلاق منصة للترويج للأطعمة المصرية الأصيلة لدعم السياحة».

مهرجان هندي للأطعمة

وأوضحت «شلبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة قدمت أحد الطهاة المصريين في مهرجان هندي للأطعمة ولاقى ذلك قبولا كبيرا، والوزارة ستستمر في تقديم هذا النمط من سياحة الطعام وعقد مسابقات مع الدول الأخرى حول الأطباق الرئيسية والمتميزة، لافتة إلى أن هذه الأنواع من المسابقات تدعم السياحة بشكل كبير.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون قطاع السياحة إلى أن الصين بها 1.4 مليار نسمة، وفي حالة استقطاب 10% منهم سيكون نجاحا كبيرا لمصر في ملف السياحة، والوزارة بالفعل محددة أسواقا سياحية تهتم بها وفقا للتعداد السكاني والأعداد المستهدفة من السائحين والسوق الصينية آخر الأسواق التي فتحت واستهدفت مصر مؤخرا، وكان لا بد من استقبالهم بشكل مشجع على جميع المستويات.

استقبال السياح الصينيين في المطارات

وأكدت أن وفود الوزارة تستقبل السائحين الصينيين في المطارات، والسائح الصيني يستهدف في مصر السياحة الثقافية؛ نظرا لما تتمتع به مصر من مناطق أثرية وسياحية لها تاريخ كبير.

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني أن وجود مطاعم صينية في مصر يعد نوعا من أنواع نقل الثقافات، وكذلك نقل التطورات الخاصة بالأكلات ودراستها وهو ما تقوم به برامج الطبخ والتوثيق الصينية، لافتا إلى أن هناك انتعاشة حقيقية للسياحة المصرية بعودة السياحة الصينية.