نائب وزير السياحة تبحث مع 7 شركات سبل زيادة الوافدين العرب

عقدت شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق العربي، اجتماعا مع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، على هامش المشاركة المصرية بالملتقى العربي للسياحة والسفر 2023، الذي عقد بإمارة دبي خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو الجاري، لمناقشة آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية.

وقال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاجتماع الذي شاركت به نحو 7 شركات، ناقش سبل تذليل أية عقبات، من شأنها العمل على رفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية.

تيسير إجراءات دخول السياح العرب بالمطارات

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة طالبت خلال لقائها مع نائب الوزير لشئون السياحة ضرورة العمل على تيسير إجراءات دخول السياح العرب بالمطارات، وتيسير سبل توصيلهم من المطار إلى الفنادق، إضافة إلى ضرورة وضع سعر ثابت للفنادق، وإلغاء أي تفريق فى الأسعار بين السياح العرب، فضلا عن تجويد الخدمات المقدمة لهم بالفنادق.

تسيير رحلات مباشرة من بعض عواصم الدول العربية

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا، ضرورة مخاطبة وزارة السياحة والآثار، لوزارة الطيران المدني، للعمل على زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة من بعض الدول العربية إلى مصر، إضافة إلى ضرورة تسيير رحلات مباشرة من بعض عواصم الدول العربية، إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وتابع: أن تنفيذ هذه الطلبات، سيسهم فى زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال عام 2023.