نائب وزير السياحة بالحوار الوطني: نحلم باستقبال 100 مليون سائح

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن حركة السياحة والطيران توقفت في مارس 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي لم يتواجد أي سائح وقتها في مصر، ولكن جرى إدارة الأزمة بنجاح، واليوم نحتفل بزيادة أعداد السائحين بصورة ملحوظة للجميع.

التعامل مع الأزمات

وأضافت «شلبي»، في كلمتها بجلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، وتعرضها قناة «إكسترا لايف»، أنه جرى دراسة هذه النقطة مع المتخصصين، وتم الاتفاق على أن السياحة تتعرض أحيانا لأزمات ما يستوجب الذكاء في التعامل معها.

زيادة عدد السائحين

وأشارت إلى أن مصر تستطيع وتستحق استقبال أكثر من 100 مليون سائح، وهذا هو الهدف والحلم، لافتة إلى أن عدد السائحين القادمين لمصر في العام الماضي بلغ 11.8 مليون سائح بعد استئناف الحركة السياحية.

ولفتت نائب وزير السياحة والآثار، إلى بذل جهد كبير مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل المنشآت بعد الأحداث التي مرت بها مصر منذ عام 2011، موضحة أن مصر شهدت زيادة في أعداد السائحين بنسبة 43%، وسجل شهر أبريل أعلى معدل على الإطلاق بنسبة 63% عن العام الماضي، كما زادت نسبة السائحين حتى أول أمس لـ 46% عن العام الماضي.