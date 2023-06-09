موعد حفل كاظم الساهر في عمان بعد فترة غياب عن الأردن

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر ذهابه للمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتحديد مدينة عمّان، من أجل إحياء حفل غنائي كبير هناك يوم الخميس 13 يوليو المقبل داخل أرض المعارض بطريق المطار.

حفل كاظم الساهر في عمّان

يأتي حفل كاظم الساهر في عمان بعد فترة غياب طويلة عن الغناء في الأردن، ونشر بوستر للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكشف عن بدء طرح التذاكر الخاصة به في نهاية الشهر.

من المقرر بعد حفل عمان أن يقام حفل للفنان كاظم الساهر في أحد أهم قاعات مدينة إسطنبول، وبالتحديد في حربية أوديتوريوم، حيث سيشدو بعدد من أهم وأشهر أغنياته.

كاظم الساهر يشدو في إسطنبول بعد عمان

يذكر أن موسم حفلات صيف الفنان كاظم الساهر، سيكون من بينها حفل في مدينة بيروت بلبنان، يوم 3 يوليو المقبل، كما أنه يستعد حاليا لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يأتي بعد فترة غياب طويلة مع الموسيقار ميشيل فاضل حيث كان انتهى من تسجيل ما يقرب من 15 أغنية جديدة.