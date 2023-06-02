كاظم الساهر يحيي أضخم حفلات إسطنبول لصيف 2023

يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء واحدة من أضخم حفلات صيف إسطنبول لهذا العام، وذلك يوم السبت الموافق 5 أغسطس المقبل، وبالفعل جرى الإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بها.

ويقام حفل الفنان كاظم الساهر في واحد من أضخم مسارح إسطنبول، في «حربية أوديتوريوم» بمركز إسطنبول للمؤتمرات، وذلك بحضور جماهيري كبير، ليقدم من خلاله عدد من أغانيه المميزة.

حفل جماهيرى لكاظم الساهر في إسطنبول

هذا ويفتح شباك بيع تذاكر حفل كاظم الساهر اليوم الجمعة، وسيجرى تقسيمها إلى عدة فئات، ليتمكن جمهوره من حضور الحفل والاستمتاع بكل أغانية المميزة، التي يحبها جمهوره .

يذكر أن الفنان كاظم الساهر يحيي عددا كبيرا من الحفلات خلال موسم صيف 2023، سيكون من بينهم في مدينة بيروت بلبنان، يوم 3 يوليو المقبل، وبالفعل جرى طرح التذاكر الخاصة بها، والتي قربت على النفاذ.