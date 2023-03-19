لطيفة: سأتعاون في أغنية من ألحان كاظم الساهر وزياد رحباني

حلت الفنانة لطيفة ضيفة على برنامج سيبها دايرة، على محطة راديو إنرجي، 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر فبراير، مع الإعلامية زهرة رامي للحديث عن نجاحاتها الأخيرة، ومشوارها الفني.

وقالت لطيفة، إنها سعيدة باختيارها نجمة شهر فبراير على محطة إنرجي، وإنها كانت حريصة على الحضور والاحتفال مع فريق الراديو فور وصولها إلى مصر.

لطيفة تكشف نجاحاتها في 2022

وأشارت لطيفة، إلى أنها عاشت نجاحات كبيرة في عام 2022، أسعدتها كثيرا، موضحة أنها متفاءلة منذ بداية العام الحالي، وسعيدة بالأعمال التي تعكف على تحضيرها حاليا.

وتحدثت لطيفة عن فكرة الميني ألبوم الذي طرحته العام الماضي، قائلا إنها كانت مترددة في البداية لأنها تحب الألبوم وجمهورها يفضل أن يستمع إليها بهذا الشكل موضحا «الميني ألبوم ميشبهنيش».

واستطردت قائلة: «مع تغيير الصناعة نفسها أنا اتغيرت.. وأصبح المتاح يا أغاني سينجل يا ميني ألبوم.. وكانت تجربة أولى بالنسبة لي.. وأنا مبشبعبش بالميني ألبوم بس انبسطت بالنتيجة خصوصا إنها كانت في الصيف ولايقة على التوقيت».

لطيفة تكشف سبب انتاجها لنفسها

وكشفت لطيفة عن توجهها للإنتاج لنفسها منذ بداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها أنتجت أول ألبوم لها «أكتر من روحي بحبك»، مع صديقتها دوريس ووالدها الراحل مويس إسكندر موضحة: «من البداية مش عاوزه حد يقولي هتغني ايه».

وقالت لطيفة، إنها دائما تستشير أسرتها وأخواتها في خطواتها وأعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه أول من شجعها على الإنتاج لنفسها كان الأستاذ عبد الوهاب محمد، موضحة: «أنا برج الدلو وأحب أختار اللي أنا عاوزاه»,

وقالت لطيفة إنها كانت أول مرة تغني كان عمرها 12 عاما، في تونس في برنامج تلفزيوني مهم، ووجهت الشكر لوالدتها لأنها نمت التربية الموسيقية منذ صغرها، وكانت حريصة على تغذيتها بالأغاني القديمة والتربية الموسيقية الصحيحة.

لطيفة تكشف عن أشقاءها

وكشفت لطيفة إنها لديها 8 أشقاء، ويتمتعون جميعا بمواهب فنية ما بين الشعر والتمثيل ولكنها الوحيدة التي احترفت مجال الفن والغناء، مشيرة إلى أنها جاءت إلى مصر للدراسة في أكاديمية الفنون ولقاء المطربين والملحنين الكبار التي كانت تستمع لهم في سن صغير.

وأكدت لطيفة التونسية على أنها منذ البداية لم تكن تستهدف الربح المادي، قدر رغبتها في ترك بصمة مميزة في مجال الغناء والفن، موضحة: «طلبت إن سيد مكاوي يلحن لي وعبد الوهاب محمد يكتب لي وعمار الشريعي في أول ألبوماتي.. لإن دول اللي حبيت الفن من خلالهم».

وكشفت لطيفة عن مفاجأة وهي عودتها للتعاون مع كاظم الساهر كملحن، موضحة أن تعاونها معه كان من أروع الأغاني والخطوات في مشوارها الفني، قائلة: «مفيش شك إن احنا كان لينا بصمة وطول عمرنا بنجهز الأغاني واحنا قاعدين مع بعض في معسكر.. وعملنا ألبومين موحشتكش وتلومني الدنيا وكان بيحب اللي بعمله».

لطيفة تكشف عن مفأجاة

واستطردت: «في أغنية كنت عملاها مع كاظم الساهر ومنزلتش هتسمعوها قريب من كلمات عبد الوهاب محمد»، موضحة:«كل حاجة عملناها سوا كانت من أروع الأغاني زي تلومني الدنيا، حاسب من الوحدة عليا وكاظم موهبة رائعة وفنان ملتزم وجميل ومعطاء وإداني أغاني نجحت كلها».