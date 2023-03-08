كاظم الساهر ينعى عازف الدرامز بفرقته الموسيقية أرمين ميناس

حرص الفنان كاظم الساهر، على نعي عازف الدرامز الخاص بفرقته، بعد أن توفى خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كاظم الساهر ينعى عازف الدرامز بفرقته الموسيقية

وكتب كاظم الساهر: «أرمین میناس عازف الدرامز في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأحيا الفنان كاظم الساهر، منذ فترة قريبة، حفل بدار الأوبرا المصرية، مسرح النافورة وسط حضور جماهيري كبير، بحضور وزيرة الثقافة، وبدأ حفله الغنائي الذي يعود من خلاله إلى حفلات القاهرة بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما بأغنية «أراضي خدودها».