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«الداخلية» تنفيذ 294 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:49 م | الجمعة 09 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا  تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب نقد، وقضيتي تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط 5 قضايا جرائم «هجرة غير شرعية – تزوير مستندات»، و2133 مخالفة مرورية متنوعة، و77 قضية، وتنفيذ 294 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع