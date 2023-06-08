«الداخلية»: ضبط شخصين ألقيا حيوانات نافقة على الطريق الدائري بالفيوم

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره من تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك»، متضمناً وجود بعض الدواب النافقة مُلقاه على الطريق الدائري في الفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بقيام 3 أشخاص بإلقاء دواب نافقة «حمير» على الطريق الدائري بدائرة مركز شرطة الفيوم.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - نجله - لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، أمكن ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بأنه قائد السيارة المشار إليها، وأنه يقوم بالاشتراك مع نجله بتجميع الدواب (الحمير النافقة)، وتوريدها لسيرك بمحافظة المنوفية، وبتاريخ الواقعة وأثناء سيرهما بالسيارة، تعطلت منهما، ما اضطرهما إلى تفريغ حمولة السيارة من الدواب وانصرفوا لتصليح العطل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.