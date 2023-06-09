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«الداخلية» تضبط 7 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:56 م | الجمعة 09 يونيو 2023
كلابشات - صورة تعبيرية

كلابشات - صورة تعبيرية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط - فارسكور - الزرقا - كفر البطيخ - كفر سعد»، وأقسام شرطة أول دمياط- دمياط الجديدة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات 10.250 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و18 كيلو جرام لمخدر البانجو، و11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، بحوزة عدد 7 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، واتختذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع