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«الداخلية»: القبض على مستريح بسوهاج بتهمة النصب على 7 مواطنين

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:09 م | الجمعة 09 يونيو 2023
مستريح - صورة تعبيرية

مستريح - صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من شخص؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

وتبين صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب مقاولات مقيم في سوهاج بممارسة نشاط احتيالي على النحو المُشار إليه، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 7 ملايين جنيه.

وضبط  المتهم واعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع