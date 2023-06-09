شواطئ الإسكندرية.. ارتفاع نسبة الإشغالات لـ40% في «الويك إند»

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الساعات الأولى من شروق شمس اليوم الجمعة، تزامنا مع رفع الرايات الخضراء على البحر شرق وغرب ووسط عروس البحر، وبلغت نسبة الإشغالات في بداية اليوم 40%، مع استمرار توافد الرحلات على الشواطئ، بحسب ما أكدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية.

تأمين المصطافين في شواطئ الإسكندرية

وجاءت حالة الطقس على شواطئ الإسكندرية معتدلة مع سطوع الشمس، بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التي وجهت العاملين بالشواطئ بتشديد الحماية على الألعاب المائية حافظا على رواد الشواطئ، من خلال ارتداء اللايف جاكت.

رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الإدارة تتابع حالة الطقس ودرجات الحرارة وحركة الأمواج بشكل مستمر يوميا، ويجري رفع الرايات على حسب تلك العوامل.

وأضاف أن الرايات السوداء على شواطئ الإسكندرية تعني عدم نزول البحر نهائيا، والرايات الحمراء تحدد أماكن الخطر على الشواطئ، بينما الرايات الخضراء تعني السماح بالنزول إلى البحر واستقرار حالة الأمواج وعدم ارتفاعها، وجرى تعميم الرايات الخضراء اليوم على شواطئ الإسكندرية لتحسن الطقس واستقرار حالة البحر، ولا توجد أي خطورة على المصطافين.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن أسعار شواطئ الإسكندرية تبدأ من 5 جنيهات للفرد، و10 جنيها لشواطئ الخدمة حسب الطلب، وشواطئ مميزة 15 جنيها للفرد، وشواطئ سياحية 25 جنيها، علما بأن سعر تذكرة دخول الشاطئ تشمل الدخول والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس والخدمات على الشاطئ.