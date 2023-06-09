ضبط شخص في الغربية لاتهامه بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعدما أبلغ 6 أشخاص بمحافظة الغربية بتضررهم من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول، على خلاف الحقيقة، ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وتبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.

وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.