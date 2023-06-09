الأمن العام يضبط 304 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 304 قضايا مواد مخدرة، بحيازة 331 متهما، و200 قطعة سلاح ناري بحوزة 158 متهما.

ونفذت القوات 83 ألفا و172 حكما قضائيا متنوعًا، وضبطت 7 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، و39 متهمًا هاربا، و12 متهمًا بالبلطجة، و314 دراجة نارية مخالفة، و24 ألفا و333 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.