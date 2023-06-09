«الداخلية»: القبض على 6 متسولين في الدقي والعجوزة وقصر النيل

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة بتوجيه حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين باستهداف القائمين على مزاولة ذلك النشاط الإجرامي بدوائر أقسام شرطة قصر النيل، ومصر القديمة، والدقي والعجوزة.

ونجحت في ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، واتخذت الإجراءات القانونية.