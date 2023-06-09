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ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:25 م | الجمعة 09 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحلمات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1874 قضية متنوعة، لظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و81 قضية متنوعة مخالفات مباني ومحلات دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع