ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحلمات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1874 قضية متنوعة، لظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و81 قضية متنوعة مخالفات مباني ومحلات دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.