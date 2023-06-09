أعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الثاني، منذ قليل، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الثاني

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، إنه جرى اعتماد النتيجة صباح اليوم من المحافظ، وتضمنت قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الثاني، روان السعيد فتحي السعيد مدكور، الأولى على المحافظة، إدارة مطروح التعليمية، بمجموع كلي 280 درجة، وعمر أحمد السيد أحمد، إدارة مطروح التعليمية، بمجموع 279.5 درجة، وبسنت عبد الحكم إبراهيم حمزة، إدارة مطروح التعليمية، بمجموع 279 درجة، وحنين حامد عبد الخالق عبد الرحمن، إدارة مطروح التعليمية، بمجموع 279 درجة، وسلمى السيد عبد الله عبد المقصود سرحان، إدارة مطروح، 278.5 درجة، وميرنا طارق محمود أحمد نعيم، إدارة سيوة التعليمية، بمجموع 279.5، وروان تامر محمد أبو صالح، من إدارة مطروح، بمجموع 278.5، وندى محمود محمد عطا الله نعينع، بمجموع 278.5 درجة، وسارة حسام عبد الرحمن علي، بمجموع 278.5 درجة، ورنا محمود الشحات راغب محجوب، إدارة مطروح، 278.5 درجة.

تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية بمطروح

وعقب إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الثاني، قدم وكيل وزاره التربية والتعليم التهنئة للطلبة الأوائل تليفونيا، متمنيا لهم المزيد من التفوق خلال المرحلة الدراسية المقبلة، والحفاظ على النتائج المتميزه حتى نهاية المرحلة الجامعية.