الأول على الشهادة الإعدادية بالمنوفية: المذاكرة بعد الفجر سر تفوقي

وسط أجواء احتفالية، استقبلت أسرة الطالب محمد إبراهيم عطية صدقة، خبر حصوله على المركز الأول في الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، حيث توافد أهالي قرية بابل وأقارب الطلاب على منزل الطالب لتقديم التهنئة له ولأسرته بعد تفوقه وحصوله على الدرجات النهائية في مختلف المواد، مؤكدين فخر جميع أهالي القرية بهذا الإنجاز.

الأول على الإعدادية بالمنوفية: كنت قلقان ومنتظر النتيجة

وأبدى الطالب أحمد إبراهيم عطية صدقة الأول على الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023، سعادته بالنتيجة، قائلا: «كنت قاعد قلقان ومنتظر النتيجة وكنت متأكد من كرم ربنا عليا، لأني اجتهدت وعملت كل اللي أقدر عليه»، مضيفاً أن العام بالكامل كانت في ضغوطات كبيرة ولكن الضغط كان أكبر خلال الامتحانات، مشيرا إلى أن النتيجة أزالت عنه كل التعب الذي مررت به طوال العام.

وأضاف الطالب الأول على الشهادة الاعدادية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدته ووالده كانا أكبر الداعمين له طوال العام الدراسي، مشيرا إلى أن والدته ووالده مهندسان وكانا مهمتين بمساعدته في المذاكرة ومراجعة كافة المواد معي بشكل مستمر، موضحاً أنه كان يذاكر 5 ساعات يوميا وأن السر في تفوقه هو مداومته على صلاة الفجر في وقتها والمذاكرة بعدها مباشرة.

تليفون هدية للطالب الأول في الإعدادية بالمنوفية

من جانبه أكد المهندس إبراهيم والد «محمد» أنه سعيد بوجود ابنه في لوحة شرف الأوائل على مستوى محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنه وعد ابنه بتقديم هدية هاتف محمول في حالة تفوقه هذا العام وهو ما سينفذه موضحًا أن ابنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب ليصبح طبيبا شهيرا مثل ابن عمه الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا السابق.