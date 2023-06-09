محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 75.8%، وذلك بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم.

نجاح 7996 طالبا في الإعدادية

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 11113 طالبا، نجح منهم 7996 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100%، و100% للصم وضعاف السمع، و94% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

تهنئة الطلاب المتفوقين

وحرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل طلاب محافظة مطروح في الشهادة الإعدادية، لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدما خالص التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية

وقال محافظ مطروح، إنه سيتم تنظيم حفل لتكريم جميع أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى جميع الإدارات التعليميه الثمانية بنطاق المحافظة خلال الأيام المقبلة، متمنيا لجميع الناجحين المزيد من التفوق والنجاح خلال المراحل التعليمية المقبلة.