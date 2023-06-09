زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب روسيا

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الجمعة، رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل قرب السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا.

زلزال روسيا وقع على بعد 393 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي

وأوضح الفرع المحلي في بيانه، أن زلزال روسيا وقع صباح اليوم الجمعة على بعد 393 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف نسمة، وبعمق 51.2 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ووفقا للمعلومات الواردة من إدارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، لم يشعر سكان المدن بالهزات الأرضية.

ولم يتم الإعلان عن أي تحذير بشأن احتمالية حدوث موجات مد عالية «تسونامي» في المنطقة، كما لم يحدث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.

زلزال يضرب روسيا بداية شهر يونيو

وفي بداية الشهر الجاري ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، روسيا في خليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى الشرق الروسي، بعمق 46.3 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وقال فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن مركز الزلزال وقع على مسافة 385 كيلومترًا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ريا نوفوستي» الروسية.

زلزال بقوة 6 ريختر ضرب روسيا بعد توقعات العالم الهولندي

وفي أبريل الماضي تنبأ عالم الزلازل الهولندي الشهير، فرانك هوغربيتس، بزيادة الضغط على الأرض، ويسبّب تحركات في الصفائح التكتونية.، وبالفعل ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، لقياس قوة الزلازل، سواحل جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، يوم 8 أبريل الماضي.

وأفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الجزيرة الروسية، بحسب قناة «أر تي» الإخبارية الروسية.