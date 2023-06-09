تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالعاصمة المغربية، يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلى المصري والوداد المغربي حيث يطمح المارد الأحمر بالثأر من فريق المغرب الذي اقتنص اللقب النسخة الماضية.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعى، نوضح في التقرير التالي تردد القناة الناقلة للمباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وحكم المباراة، على هذا النحو:

وتقام مباراة الأهلى والوداد الأحد المقبل 11 يونيو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت كل من مصر والسعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت المغرب.

مباراة الأهلي والوداد

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد عبر تردد قناة beIN Sports HD 4، الناقل الحصري للبطولة القارية وترددها كالتالي:

تردد : 11054.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

حكم مباراة الاهلي والوداد

ويقود طاقم التحكيم في مباراة الأهلي والوداد الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي بتفوق الفريق المصري بثنائية مقابل هدف.

وحسمت لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الجدل حول تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين حال التعادل وذلك قبل مباراة الأهلي والوداد المقبلة وهي استمرار هذا الأمر وذلك حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد التي جمعت الفريقان الأحد الماضي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح القلعة الحمراء، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي.