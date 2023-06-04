نبيل الحلفاوي ينتقد حكم لقاء الأهلي والوداد ويشيد بمصطفى شوبير والشحات

تفاعل الفنان نبيل الحلفاوي مع مباراة الأهلي والوداد المغربي باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، وانتقد الحكم الليبي معتز إبراهيم بدعوى تجاهل طرد لاعب من بطل المغرب.

وانتقد الحلفاوي حكم مباراة النادي الأهلي ضد الوداد في تغريدة له عبر تويتر: «تعمد منع كرة باليد منع بها انفراد وهدف محقق وطرد ووالڤار طنش.. حكم سيىء جدا جدا جدا».

إشادة نبيل الحلفاوي بمصطفى شوبير

وأشاد الحلفاوي بثنائي الأهلي حسين الحشات ومصطفى شوبير وكتب: «الشحات النهاردة من ذهب، عظمة على عظمة يا شوبير، كده الثقة وصلت واستقرت يا وحش».

نبيل الحلفاوي يشيد بهدف بيرسي تاو

وكان نبيل الحلفاوي بدأ تغريداته بالحديث عن الأداء وهدف الأهلي الأول من رأسية بيرسي تاو: «الهدف مثال للإتقان والتركيز سواء في عرضية الشحات اللي بالمقاس أو في قوة وتوجيه رأسية تاو، الوداد فريق صعب. يجب الكف عن الفاولات المجانية. هدايا لا مبرر لها».

يذكر أن المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، حضرها 50 ألف مشجع حتى انتهى اللقاء بنتيجة 2-1 للأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد في الدار البيضاء يوم 11 من شهر يونيو الجاري.