«الأوقاف» تفتتح 15 مسجدا في 7 محافظات اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد في 6 محافظات هي «الفيوم، أسيوط، البحيرة، سوهاج، الشرقية، أسوان، قنا»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الفيوم جرى افتتاح مسجد الرمان بقرية طبهار بمركز أبشواي، ومسجد عزبة راضي بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، ومسجد التوحيد البحري بقرى فيديمين بمركز سنورس، وفي محافظة أسيوط جرى افتتاح مسجد الشيخة حميدة بقرية جزيرة بني مر بمركز الفتح، ومسجد الريدي بقرية ساحل باقور بمركز أبو تيج.

وفي محافظة البحيرة جرى افتتاح مسجد الغربي كاشيك العرقوب بقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار، ومسجد التوحيد بقرية ملكة بالمنشية الإبراهيمية بمركز دمنهور، ومسجد الشهيد حمدي رباب جواد حسني بمركز أبو حمص، ومسجد نور الإسلام بعزبة دياب بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، ومسجد التقوى بصيدناوي بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مسجد آل دراع بقرية بندار الغربية بمركز جرجا، وفي محافظة الشرقية جرى افتتاح مسجد النور أم عجرم بمركز فاقوس.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بصيانتها، ففي محافظة أسوان جرى افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية وادي عبادي 1 بمركز الرديسية، وفي محافظة قنا جرى افتتاح مسجد الحاج خضري بزليتم بقرية غرب بهجورة بمركز نجع حمادي، وفي محافظة البحيرة جرى افتتاح مسجد التقوى الجديد بقرية المعركة الرئيسية بمركز بدر.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1179 مسجدًا، منها 951 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و228 مسجدًا صيانة وتطوير.