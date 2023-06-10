نصائح عند شراء الأضاحي 2023.. احذر القرون المكسورة

تكتظ أسواق المواشي بالزبائن قبل عيد الأضحى المبارك، حرصا منهم على شراء ما يحتاجون لإقامة إحدى الشعائر الدينية الخاصة بتلك المناسبة، بشراء الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، وفي كثير من الأحيان، يتعرض الزبائن للغش من التجار، ما يجعلهم يبحثون عن المعلومات الكافية حول شراء أضحية جيدة مناسبة ليس بها عيوب.

ويحرص جهاز حماية المستهلك باستمرار علة توجيه النصائح للمواطنين عند شراء أي من المنتجات، حتى يتمكنوا من تجنب نصب التجار عليهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير بعض النصائح التي تتيح للمشتري الحصول على أضاحي سليمة وصحية لا يعيبها شيئا، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

أشياء انتبه لها عند شراء الأضاحي قبل عيد الأضحى 2023

- لابد أن يهتم المشتري بعمر الأضحية التي يرغب في شراءها، فيجب ألا يقل عمرها عن عام.

- يجب تجنب شراء ذات القرون المكسورة.

- تجنب شراء الأضحية ذات القدم يجب المكسورة أو أحد أذنيها مجروحة.

- يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الجلد والفرو الخاص بالأضحية، ويجب أن تكون خالية من الأمراض الجلدية.

- يجب معرفة أن العمر الملائم للذبح يتراوح بين 8 و 12 شهرا.

كيف تتأكد من عمر الأضحية؟

- يتراوح عمرها بين عام وعامين إذا كان قد استبدل زوجين من الأسنان، ويوجد أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي.

- يصل عمرها إلى 3 سنوات عندما يستبدل 3 أسنان صغيرة بأسنان طويلة.

- يصل عمره إلى 4 سنوات عندما يكون قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.