أسعار الاضاحي 2023.. تراجع 15 جنيها في كيلو العجول الحية

تراجعت أسعار الاضاحي 2023، ببحو 15 جنيها في الكيلو خلال الأسبوع الجاري، وسجل سعر كيلو الجاموس 125 جنيها لكيلو الجاموس الحي، فيما بلغ سعر كيلو العجول الحي 145 جنيها، وسعر كيلو الأغنام الحي 155 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدية المذبوحة 225 جنيها، وسعر كيلو اللحوم الضأن المذبوحة 250 جنيها، وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لأسعار الأضاحي المعروضة للبيع في الوزارة.

اسعار الاضاحي 2023

وبحسب ما تم إعلانه من قبل الوزارة فإن أسعار الاضاحي 2023، هذا العام تبدأ من 125 جنيها، حيث تتوافر الأضاحي بكميات كبيرة في الأسواق استعداد لعيد الأضحى المبارك خلال الأيام المقبلة.

شعبة القصابين تكشف أسعار الأضاحي 2023

من جانبها أكدت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأضاحي 2023 من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة الحالية، حيث تراجعت أسعار الماشية خلال الأسبوع الجاري، وانخفض سعر الكيلو القائم منها بنحو 15 جنيها لتصل إلى 145 جنيها مقابل 160 جنيها الأسبوع الماضي، وفقا لـهيثم عبد الباسط، نائب رئيس الشعبة.

تراجع اسعار الاضاحي 2023

وتابع عبدالباسط، أن هناك تراجعا في الإقبال على شراء الأضحية هذا العام نتيجة الارتفاع في أسعار الأضاحي 2023 مقارنة بالعام الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها أثرا كبيرا على ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات عالميا.