أسعار الأضاحي 2023 في مصر.. تختلف حسب الوزن والنوع

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لعام 2023، تلك المناسبة التي ينتظرها الحجاج لأداء مناسك الحج، وعلى جانب آخر، يستعد الكثير من الأشخاص إلى شراء الأضاحي حتى يستطيعوا الحصول على الثواب بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الأضاحي 2023 حتى يتمكنوا من شرائها.

وتختلف أسعار الأضاحي 2023 من ماشية لأخرى على حسب وزنها ونوعها، وهذا ما أوضحه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في بيانات سابقة، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الأضاحي 2023 في مصر

- وصل سعر الكيلو الواحد من اللحم القائم إلى نحو 135 جنيهًا للحوم البقري، ويختلف سعرها بالكامل على حسب الوزن.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من اللحوم القائم سعر 125 جنيهًا للجاموسي، ويختلف سعرها بالكامل على حسب الوزن.

- سجل سعر الكيلو الواحد من اللحوم القائم سعر 150 جنيها «الخرفان»، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

أسعار الأضاحي 2023.. لو هتشترك في صكوك الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف سعر صك الأضحية للراغبين في الاشتراك به، ويختلف حسب نوع الأضحية، وتتمثل في الآتي:

- صك اللحوم البلدي: تصل قيمة صك الأضحية من اللحوم البلدي إلى قيمة 4000 جنيه.

- صك اللحوم السوداني: تبلغ قيمة صك الأضحية من اللحوم السوداني نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام: يتوفر صك الإطعام على مدار العام، ويصل سعره إلى 300 جنيه.