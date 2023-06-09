أسعار الأضاحي 2023 في الأسواق.. اعرف كيلو القائم بكام

أيام مباركة لها طقوس دينية خاصة ينتظرها الكثيرون، خلال الأيام المقبلة، إذ تفصلنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك 2023، تلك المناسبة التي ينتظرها العديد من المواطنين لشراء الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين، ما يجعلهم يبحثون ويتساءلون عن أسعار الأضاحي 2023 في الأسواق المصرية، حتى يستطيعون شراء ما يرغبون به وفق ما يمتلكونه من أموال.

ويحرص الكثير من تجار المواشي على توفير جميع الأوزان والأنواع للزبائن، حتى يستطيع كلا منهم شراء ما يرغبون به، إذ تختلف أسعار الأضاحي على حسب الوزن والنوع، ونوضّح من خلال هذا التقرير أسعار الأضاحي 2023 في مصر، وفق نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الأضاحي 2023 في مصر

- سعر البقري: ويبلغ سعر كيلو اللحوم القائم البقري نحو 135 جنيهًا للكيلو، ويختلف سعرها بالكامل على حسب الوزن.

- سعر الجاموسي: ويصل سعر اللحوم القائم الجاموسي سعر 125 جنيهًا للكيلو، ويختلف سعرها بالكامل على حسب الوزن.

- سعر «الخرفان»: وجاء سعر اللحوم القائم من «الخرفان» ليصل إلى 150 جنيها «الخرفان»، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

موعد عيد الأضحى 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023، إذ يأتي موعد وقفة عرفات؛ ليكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ذي الحجة ويوافق 27 من شهر يونيو الجاري؛ ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.