الرئيس السيسي: الحوار أسلم وسيلة لحل قضايا القارة السمراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مناقشاته مع نظيره الموزمبيقي شهدت توافقا للرؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى القاري والإقليمي والدولي في تطورات الموقف الليبي وفي السودان وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «الحوار أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة، وهذا هو توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الأفريقية».

وتابع: «تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسي بعيدا عن الصراع والاقتتال، وهذا أمر متوافقين عليه تحسبا لحدوث تطورات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين».