بدء أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

بدأت أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، قبل قليل، بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري بحضور 350 عضو للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019.

أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.

اعتماد لائحة المعاشات والإعانات

وكان المجلس قرر في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي إرجاء مناقشة بند اعتماد لائحة المعاشات والإعانات للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

جدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، وفقا للمادة الخامسة من القانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، يستوجب أن يكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.