حصاد التنمية المحلية.. متابعة الخطة الاستثمارية ودورات تدريبية للموظفين

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3 حتى 9 يونيو الجاري، حيث يرصد التقرير أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 3 يونيو

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الخطة الاستثمارية للمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2022- 2023 حتى بداية منتصف مايو الماضي حيث تم إتاحة نحو 32 مليار جنيه من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات، مشيراً إلى إن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الحالي 2022-2023 يبلغ حوالى35.8 مليار جنيه.

الأحد 4 يونيو

نجحت الدولة في استرداد أكثر من 609 ألف متر مربع بعد إزالة 2379 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 928 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3531 ألف فدان وذلك ضمن المرجلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية فيما يخص خلايا الدفن الصحي ومصانع تدوير المخلفات على مستوي محافظات الجمهورية.

وتابع آمنة مبادرة «شغلك في قريتك»، والتي يتم تنفيذها في 4 محافظات هي الفيوم والإسماعيلية والمنيا والمنوفية لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الاثنين 5 يونيو

شارك وزير التنمية المحلية في جلسة آثر التغيرات المناخية على النزوح والهجرة والهجرات غير الشرعية والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدا أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا نتحدث عنها ولكننا نعيشها في مختلف دول العالم حالياً وعلى رأسها دول قارة أفريقيا.

الثلاثاء 6 يونيو

التقى اللواء هشام آمنة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ووكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024.

الأربعاء 7 يونيو

افتتح وزير التنمية المحلية، جناح منصة «أيادي مصر»، بالجناح المصري في مدينة نيروبي بدولة كينيا وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية.

الخميس 8 يونيو

أعلن مركز التنمية المحلية بسقارة عن تنفيذ 5 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات هي دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الجمعة 9 يونيو

تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً عن متابعة «سند الخير»، منذ إطلاق الوزارة للمبادرة في مارس العام الماضي 2022 وحتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها 58، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6,9 ملايين جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة.