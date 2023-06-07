«التعليم» تعلن تفاصيل تدريب رؤساء مراكز توزيع أسئلة الثانوية العامة

عقد خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تدريبا موسعا لرؤساء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للإدارات التعليمية الـ33.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على قيادات تعليم القاهرة وجميع الحضور، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به رؤساء مراكز توزيع الأسئلة في الإدارات التعليمية.

وتطرق التدريب إلى العديد من النقاط المهمة، وهي:

- كيفية التعامل مع محتويات صندوق الأسئلة حتى توصيل ورقة الأسئلة لأيدي الطلاب.

- توضيح طريقة تدوين البيانات الأساسية للطالب بطريقة صحيحة.

- التعرف على طريقة التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية وكيفية الإجابة عليها من خلال فيديو توضيحي.

- ضوابط العمل داخل اللجان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه في نهاية التدريب تم فتح باب الحوار والمناقشة بين المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة والحضور، وجرى توضيح جميع الأمور وتذليل العقبات أمام الحضور.