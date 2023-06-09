عاجل.. «المعهد القومي للبحوث»: عيد الأضحى يوم 28 يونيو فلكيًا

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ قليل، بيانًا صحفيًا حول بيان هلال شهر ذو الحجة لعام 1444هجريًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة

وأضاف: «ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)».

الإثنين 19 يونيو غرة ذو الحجة

وواصل: «تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/ 6/ 2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م».