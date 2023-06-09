بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك ليوم 23 يونيو الجاري

يبدأ اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو، حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك عن يوم 23 يونيو 2023، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية، مؤكدة أنه يتم حالياً الاستعداد بشكل جيد للعيد بتجهيز جميع القطارات المكيفة والروسي والتالجو والـ«VIP»، من خلال صيانتها.

منافذ بيع التذاكر

حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك يتم من منافذ بيع التذاكر، سواء في محطة رمسيس أو في محطة الجيزة، حيث شددت الهيئة على ضرورة الالتزام الكامل بجدول مواعيد حجز التذاكر لمنع التكدس، مؤكدة استمرار أعمال تطوير منظومة السكة الحديد سواء بتطوير نظم الإشارات أو تطوير القطارات كالإسباني.

تفاصيل التعاون للتصنيع المحلي للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة

ضمن أعمال التطوير، وقّعت هيئة السكك الحديد، بروتوكول تعاون للتصنيع المحلي للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية، وترصد تفاصيله «الوطن» في السطور التالية:

- تم توقيع البروتوكول بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة كولواى مصر.

- البروتوكول يأتي في إطار توطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات المغذية.

- يتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

- يتم تأجير مساحة عبارة عن مبني وقطعة أرض بكوم أبو راضي وذلك بغرض إنشاء مصنع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والأنظمة المشابهة.

- يتم تصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير وعمرة وصيانة الوحدات المتحركة.

- يتم تصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير عربات النوم والنادي الاسباني.

- يتم تصنيع وتوريد المكونات الداخلية للوحدات المتحركة التي سيتم تصنيعها داخل مصر.