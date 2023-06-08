بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى اليوم.. اعرف المواعيد والتفاصيل

أعلنت هيئة السكك الحديدية، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس، حيث يتم فتح باب الحجز بداية من الساعة الثامنة صباحا في المواعيد المقررة.

وفي السطور التالية، نعرض طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، ومواعيد الحجز، وفقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية في بيان لها.

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

ويمكن حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يمكن حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى عن طريق الذهاب إلى محطة رمسيس أو الجيزة أو أي محطة قطار قريبة منك، والوقوف في شباك التذاكر للحصول على تذاكر بحد أقصى 4 لكل بطاقة.

وعلى الراغبين في الحجز أون لاين، تحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات.

- ثم تسجيل مستخدم جديد، وإدخال الاسم رباعي والبريد الإلكتروني، والهاتف.

- وبعدها يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- ثم يتم اختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- اكتب البيانات المطلوبة للدفع الخاصة برقم الفيزا وتاريخ الانتهاء.

- يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات والاحتفاظ بها عند السفر.

جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى

وفي السطور التالية، نعرض جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى وفق بيان هيئة السكك الحديدية.

للسفر يوم 21 يونيو يفتح باب الحجز اليوم.

للسفر يوم 22 يونيو يفتح الحجز يوم غدا 9 يونيو.

للسفر يوم 23 يونيو يفتح الحجز يوم 10 يونيو.

للسفر يوم 24 يونيو يفتح الحجز يوم 11 يونيو.

للسفر يوم 25 يونيو يفتح الحجز يوم 12 يونيو.

للسفر يوم 26 يونيو يفتح الحجز يوم 13 يونيو.

للسفر يوم 27 يونيو يفتح الحجز 14 يونيو.

للسفر يوم 28 يونيو يفتح الحجز 15يونيو.