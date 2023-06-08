طرح البرومو الدعائي لفيلم «مستر إكس» قبل عرضه في عيد الأضحى (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، البرومو الدعائي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتضمن إعلان فيلم مستر إكس، العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت بين أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وكذلك محمد أنور ومحمد أسامة أوس أوس، وتضمن أيضا ظهور عدد من ضيوف شرف، مثل بيج رامي، وإبراهيم فايق، ومجدي عبد الغني، وعمرو يوسف وريم مصطفى وآخرين.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، حول قصة حب بين رئيس عصابة، ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، وأوس أوس، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وصبري فواز، ومحمد أنور، وعمرو يوسف، ومصطفى خاطر، وغيرهم.