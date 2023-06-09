نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 بالاسم ورقم الجلوس، اليوم الجمعة، فور اعتمادها من محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب، بنسبة نجاح 87.8%، على مستوى جميع الإدارات التعليمية الحمام وبنجر السكر والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، والسلوم وسيوة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وكان محافظ مطروح اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 بالاسم ورقم الجلوس، في مكتبه، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم.

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 بالاسم ورقم الجلوس من هــنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 بالاسم ورقم الجلوس، متاحة حاليا أمام جميع الطلاب، لافتاً أن امتحانات الشهادة الإعدادية تقدم إليها على مستوى جميع اللجان الـ13 بالمحافظة، 11113 طالبا، نجح منهم 7996 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية بمطروح 100%، ونسبة النجاح بالنسبة للطلاب الصم وضعاف السمع 100%، و94% بالتلمذة الصناعية التربية الفكرية.

المحافظ يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023

وقدم محافظ مطروح التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية العشرة على مستوى المحافظة، وأولياء أمورهم، كما أعرب عن تقديره لجهود الأسر على مدار العام لحصول أبنائهم على نتائج متميزة.