«تنمية المشروعات» يستقبل ممثل «الأمم المتحدة الإنمائي» لبحث أوجه التعاون

استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الجهاز اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتورة عبير شقوير مدير فريق النمو الشامل والابتكار بالبرنامج والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وأماني حنفي رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالجهاز.

وناقش رحمي أوجه التعاون المستقبلي في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجهاز والبرنامج لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد باسل رحمي خلال اللقاء اعتزاز جهاز تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأشاد بدور البرنامج في دعم الجهاز مؤسسيا وتعزيز مساهماته في توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

إحداث طفرة اقتصادية ومجتمعية

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن استمرار تعاون البرنامج مع الجهاز يعكس تقدير مختلف المؤسسات الدولية والجهات المانحة لجهود القيادة السياسية في إحداث طفرة اقتصادية ومجتمعية تعود بالفائدة على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وثقة هذه الجهات في أداء المؤسسات التنموية المصرية.

رقمنة خدمات الجهاز وتفعيل مزايا وتيسيرات

وقال رحمي إن الفترة المستقبلية ستشهد المزيد من التعاون بين الجهاز والبرنامج حول مجموعة من المحاور أهمها رقمنة خدمات الجهاز وتفعيل مزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020 بما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس المشروعات والتوسع فيها ويشجع الشباب على الإقبال على العمل الحر وبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

التطوير المؤسسي وتحديث التوجهات المستقبلية

وأشاد اليساندرو فراكاسيتي بالتطور الملحوظ الذي حققه الجهاز في مجال تقديم خدماته للعملاء وأكد كذلك استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختلف أنشطة الجهاز التنموية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات عديدة ومتنوعة، منها على سبيل المثال، التطوير المؤسسي وتحديث التوجهات المستقبلية لمواجهة التحديات الراهنة في سوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والإدارة القائمة على النتائج.

ضوء التطورات العالمية بالإضافة إلى زيادة التعاون

وأكدت الدكتورة عبير شقوير على أهمية التعاون بين البرنامج والجهاز في تطوير استراتيجيات الجهاز والعمل على ايجاد حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح أكثر مرونة واستعدادا لمواجهة الأزمات خاصة في ضوء التطورات العالمية بالإضافة إلى زيادة التعاون فيما يتعلق بالتحول الرقمي وأتمتة خدمات الشباك الواحد ورفع كفاءتها مما يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على هذه الخدمات في وقت قصير ويساعدهم على التحول إلى القطاع الرسمي.

وقد قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة لفرع الجهاز بمحافظة القاهرة حيث استقبله الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والأستاذ رميح عبد الحسيب مدير فرع الجهاز بالقاهرة.

إتمام الإجراءات المطلوبة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة

وتفقد فراكاسيتي الخدمات التي يقدمها الفرع للعملاء واستمع لعرض تقديمي حول تطوير خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المواطنين واختصار الوقت والجهد لاستخراج كافة المستندات اللازمة لبدء النشاط. تناول العرض التقديمي استقبال موظفي المكتب الأمامي بالفرع للعملاء لمناقشة طلباتهم ودراستها وتوجيههم بشأنها ومساعدتهم في إتمام الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.