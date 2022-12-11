أستاذة اقتصاد: الدولة تمول المشروعات الصغيرة بهدف تنمية وتعزيز النمو

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة والاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تعمل من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببرنامج وطني لتطوير وتهيئة المشروعات وريادة الأعمال والمناخ اللازم والمناسب للاستثمار من خلال الفروع المنتشرة على الحيز الجغرافي، وتمثل 33 فرعًا، والتي تعد الذراع التنفيذية لهذه المشروعات، وتحتوي على نظام الشباك الواحد والشراكة مع حوالى 600 جمعية أهلية معنية بتلك المشروعات.

تمويل المشروعات

وأشارت الدكتورة وفاء علي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّه توجد حزم تمويل المشروعات كثيرة بطرق سداد ميسرة، تطبيقًا لنهج الدولة في إدارة هذه المشروعات لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبة في استخدام هذه الآلية في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتتعدد طرق التمويل بين مؤسسات التمويل المدعومة من جهات حكومية أو الأسلوب المبتكر من خلال شراكة بالحصص والأسهم مقابل نسبة من الأرباح أو جمع التبرعات، والتمويل أيضا من خلال شركاء لشراء المعدات أو منتجات لسرعة التنفيذ.

ويقوم جهاز تنمية المشروعات بعملية إقراض ميسرة؛ لدعم المواطنين وصغار المستثمرين خصوصًا لتدعيم فئة الشباب، وتحقيق أحلامهم بإقامة المشروعات المأمولة.

تنمية الاقتصاد المصري

وتابعت بأنّ الدولة أطلقت هذا التوجه لتعزيز روح العمل والنمو الاقتصادي ودعم الشباب، واستغلال طاقتهم، تزامنًا مع انخفاض عملية التوظيف في المؤسسات الحكومية كما تقدم الدعم الكافى للمتعثرين فى عملية السداد.

ويصل الجهاز أيضًا إلى مختلف المحافظات من خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، ولقد تم ضخ من خلاله 1.6 مليار جنيه عام 2021 المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أنّ الجهاز يقدم نحو 75% من تمويلات أو التكلفة الاستثمارية لأي مشروع خصوصًا المشروعات الصناعية مع الأخذ في الاعتبار، أنّ معدل الفائدة لا يتعدى الـ5% والقطاعات ذات الأداء المتميز لها فائدة مميزة كنوع من الدعم، ويدخل نطاق تمويل المجمعات الصناعية في إطار تنمية الجهاز.

جهاز تنمية المشروعات

أضافت الدكتورة وفاء علي، أنّ القيادة المصرية عازمة على إنجاح ريادة الأعمال والمشروبات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المستهدفة، والاهتمام بالمواطن المصري ودعمه المتواصل بهذا الأداء المرن المتميز التي وضعت مواطنيها في مصاف القيمة المضافة للمواطن المصري بطل قصة هذا الوطن.