«حماة الوطن» يعلن دعمه تحركات الدولة لتحقيق التكامل مع القارة الإفريقية

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن الدولة المصرية استعادت مكانتها داخل إفريقيا بفضل توجيهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته التي تسعى لتحقيق التكامل على كافة المستويات داخل القارة.

حماة الوطن: الدولة حريصة على الترابط بين كل دول المنطقة

وقال الحزب في بيان له، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الـ22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، والمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» يعكس اهتمام القيادة السياسية بكل دول المنطقة من أجل تحقيق القدرة على تجاوز التحديات والأزمات العالمية.

ويؤكد الحزب أهمية الدعوة المصرية إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لاسيما وأن المنطقة تمتلك ثروات وقدرات هائلة من شأنها تحقيق مستوى حياة أفضل لشعوب القارة.

«حماة الوطن» يشيد بتحركات مصر في المنطقة

وتابع الحزب، أن ما تشهده تطورات وتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية يساهم بلا شك في تعظيم الاستفادة من التجارة الحرة عبر زيادة معدلات الاستثمارات في كافة المجالات، الأمر الذي يزيد من القدرات الاقتصادية لكافة دول القارة.

ويؤيد «حماة الوطن»، تحركات القيادة السياسية في هذا الشأن، ويؤكد الاستعداد التام من خلال جميع أعضائه في لتسخير جهودهم من أجل استمرار تحقيق التكامل والترابط بين مصر والدول الأفريقية، لما له من مردود إيجابي كبير على المنطقة بالكامل.