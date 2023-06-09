السيسي يجري مباحثات مع نظيره الموزمبيقي لتطوير العلاقات بين البلدين

وصل الرئيس السيسي إلى العاصمة مابوتو في مستهل زيارته لموزمبيق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، في مقر القصر الجمهوري بمابوتو.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الموزمبيقي رحب بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي، معربًا عن اعتزاز بلاده البالغ بهذه الزيارة كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو، مثمنًا جولة الرئيس الحالية بعدد من الدول الإفريقية، والتي تعكس اهتمام مصر العميق في إفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة.

وأكد الرئيس نيوسي، متانة العلاقات الثنائية والروابط الممتدة بين مصر وموزمبيق، معربًا عن تطلع بلاده لدعم مظاهر تلك العلاقات بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، في ظل حرص موزمبيق على تشجيع الاستثمارات المصرية، مؤكدًا حرص حكومته على توفير كل التسهيلات اللازمة للشركات المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجهها في عملها بموزمبيق.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس السيسي أعرب خلال المباحثات عن اعتزازه بكونه أول رئيس مصري يزور مابوتو، ومن ثم تتطلع مصر لأن تساهم هذه الزيارة في فتح آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق نقلة نوعية في مستوي العلاقات الثنائية، مؤكدًا حرصه على زيارة موزمبيق في هذه الجولة الإفريقية انطلاقاً من تقديرنا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تربطها بمصر، وكذا دورها الهام في إقليم جنوب أفريقيا.

تطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وموزمبيق

وأكد السيسي وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وموزمبيق، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين لتتسق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، فضلاً عن الحرص المتبادل على تعزيز تواجد الشركات المصرية العاملة في موزمبيق وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والزراعة والاستزراع السمكي والصحة، إضافة إلى مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في موزمبيق في مختلف المجالات المدنية والعسكرية.

الأزمة السودانية

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيسين شهدت اتساقاً في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة السودانية، وتم التوافق في هذا الصدد حول تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بخصوص الملفات الملحة على الساحة الإفريقية، ومن بينها تطورات الأوضاع في بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، وكذلك التداعيات السلبية لمختلف الأزمات العالمية القائمة على جهود دفع عملية التنمية في الدول الأفريقية، لاسيما في ظل انتخاب موزمبيق لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2023-2024.

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

كما تناول اللقاء بحث سبل تعميق مظاهر التعاون بين مصر وموزمبيق في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية للمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب للتنمية، خاصةً في منطقتي الشرق والجنوب الأفريقي، وذلك على الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، حيث أشاد رئيس موزمبيق بدور المؤسسات الدينية المصرية العريقة في محاربة الفكر المتطرف ونشر النهج الوسطى للإسلام المعتدل في سائر دول العالم، بما في ذلك موزمبيق.