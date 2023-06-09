حالة الطقس غدا.. بدء استقرار الأحوال الجوية على معظم الأنحاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، بينما يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحراراة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد إلى بداية استقرار الأحوال الجوية بداية من غدا السبت، إذ تتوقف حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار الرعدية التي شهدتها البلاد الساعات الماضية.

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس غدا أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا كما يلي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 33 - 14

- كاترين 27 - 16

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 38 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 29 - 18

- سيوة 34 - 20

- رأس غارب 37 - 29

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 41 - 30