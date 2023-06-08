حالة الطقس الآن.. الأمطار تضرب 8 محافظات وهبوب رياح محملة بالأتربة

تشهد حالة الطقس الآن في مصر، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على 8 محافظات بينها محافظات في شمال الصعيد، وأخرى في الوجه البحري، فيما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العديد من المحافظات والتي تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وذلك بسبب مرور البلاد بحالة من التقلبات الجوية واضطراب حالة الطقس.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس الآن في المحافظات التي شهدت سقوط أمطار على 8 محافظات ضمت الفيوم، والمنوفية، والمنيا، والدقهلية، ودمياط، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغدا

وشهدت حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغدا، سقوط أمطار تراوحت بين متوسطة وحتى غزيرة على غرب مدينة الإسكندرية، فضلًا عن سماع دوى صوت الرعد، فيما تقوم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسحب مياه الأمطار المتراكمة من منطقتي شرق والعجمي.

أمطار خفيفة تضرب الفيوم

وضربت أمطار خفيفة على فترات متقطعة بعض المناطق في محافظة الفيوم، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة، بينما تسجل الصغرى 28 درجة.

تقلبات حادة في الطقس بالمنصورة

وشهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تقلبات حادة في حالة الطقس الآن، وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، فضلًا عن تكاثر الغيوم ونشاط حركة الرياح، مع برودة في الطقس، فيما تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية باتخاذ الإجراءات للتعامل مع تقلبات الجو، وشفط تراكمات مياه الأمطار.

أمطار غزيرة على المنيا

وضربت أمطار غزيرة عدة مناطق في محافظة المنيا، حيث بدأت التقلبات الجوية ظهر اليوم، بعواصف ترابية شديدة ورياح محملة بالرمال والغبار، ثم بدأت تهطل الأمطار بصورة خفيفة لتزداد شدتها وتصبح غزيرة، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

المنوفية تشهد غزارة في الأمطار الآن

وهطلت الأمطار الآن غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق، على بعض القرى والمدن بمحافظة المنيا، فضلًا عن نشاط الرياح للمثيرة للرمال والأتربة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي رجالها في الأماكن المتأثرة بالأمطار لسحب تراكمات المياه وتجمعاتها.

برق ورعد وأمطار على البحيرة

وفي البحيرة، ضربت حالة من الطقس السيئ عدة مناطق، حيث هطلت الأمطار بغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فيما ازدادت غزارة الأمطار في المدن الساحلية وتحديدًا المحمودية، وإدكو، ورشيد.

أمطار وبرق ورياح في دمياط

وفي دمياط، تساقطت الأمطار بصورة خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، بينما لاحظ سكان المحافظة ظهور البرق في سمائها، فضلًا عن نشاط حركة الرياح.

أمطار وبرق ورعد في أسيوط

وفي محافظة أسيوط شهدت عدة مناطق مختلف فصول العام في آن واحد، حيث تساقطت أمطار خفيفة، إلى جانب ظاهرتي البرق والرعد، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.