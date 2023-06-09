حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار بالمحافظات وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار بالمحافظات، موضحة احتمالية هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على الرؤية، مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. سقوط الأمطار بالمحافظات

وبحسب «الأرصاد»، تزداد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري اليوم الجمعة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك بنسب تتراوح من 10% حتى 30%.

هبوب رياح مثيرة للأتربة

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة من اليوم، بسرعة تتراوح بين 20 حتى 35 كيلومترا بالساعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة بالمحافظات

وترتفع درجات الحرارة في حالة طقس اليوم، حيث تتجاوز العظمى 45 درجة في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بينما تسجل الصغرى 32 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 36 درجة في طقس شديد الحرارة نهارا، و23 درجة للصغرى، في طقس حار إلى معتدل ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

كما تسجل مدن القناة وشمال الصعيد 40 درجة مئوية للعظمى و25 درجة للصغرى، و28 درجة مئوية للصغرى في مدن شمال الصعيد.

نصائح عند الخروج بالأمطار والرياح

ونظرا للتقلبات الجوية في حالة الطقس اليوم الجمعة وفرص سقوط الأمطار بالمحافظات وهبوب رياح محملة بالأتربة، نصحت الجهات المختصة المواطنين بالتالي:

- تجنب لمس أعمدة الإنارة خاصة أثناء سقوط الأمطار وحدوث البرق.

- تجنب السير أسفل الشرفات المتهالكة.

- عدم الخروج أثناء العواصف المثيرة للأتربة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

- اتباع إرشادات السفر خاصة على الطرق السريعة أثناء الرياح والأمطار، أو تأجيل السفر أن أمكن ذلك.