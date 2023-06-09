درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت.. غيوم ورياح والعظمى بالقاهرة 34

كشف خبراء الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، إذ من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية على معظم المدن والمحافظات وتنتهي التقلبات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، بينما يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحراراة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن الظواهر الجوية، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 33 - 14

- كاترين 27 - 16

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 38 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 29 - 18

- سيوة 34 - 20

- رأس غارب 37 - 29

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 41 - 30