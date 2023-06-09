موعد عودة نشاط الرياح المثيرة للأتربة مرة أخرى.. «الأرصاد» توضح

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس بداية من غد السبت وانتهاء حركة نشاط الرياح التي شهدتها العديد من المناطق خلال الساعات الماضية.

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، عودة نشاط الرياح على البلاد مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

عودة نشاط الرياح المثيرة للأتربة

وتشهد البلاد يوم الثلاثاء عودة حركة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتستمر يوم الأربعاء أيضا.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة في الأيام المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 203.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الاثنين 12 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.