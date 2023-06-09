قبل ما تروح المرور.. هل يتسبب اختبار العادم في رفض تجديد رخصة السيارة؟

نشرت منصة المرور بوزارة الداخلية، إجراءات تجديد رخصة السيارة ومن بينها اختبار العادم، ووفق المعلن من المرور فإن عدم اجتياز السيارة هذا الفحص يتم تعطيل إجراء تجديد رخصة التسيير حتى يصلح المالك هذا العطل في المحرك.

تواصلت «الوطن» مع خالد محمد مهندس الميكانيكا، الذي قال إن اختبار غازات عادم السيارة ربما يتسبب في عدم تجديد رخصة السيارة إذا ما كانت نسبة الغازات ضارة بالبيئة فيتم تعطيل التجديد لحين تصليح هذا العطل من قبل مالك السيارة وبعدها يتم إعادة الاختبار وفي حالة قبول السيارة يحصل على تجديد رخصة التسيير.

جهاز فحص غازات عام السيارة

وقال «خالد» في حديثه لـ«الوطن»، إن فحص غازات العادم هو جهاز اختبار يقوم بقياس المحتويات الكيميائية لغازات العادم وهو قياس الانبعاثات الناجمة من الاحتراق داخل محرك السيارة هذا الجهاز يعتبر أداة قيمة لتشخيص الأعطال، ويتم يركب إنبوب جهاز الفحص (الحساس) probe (sensor) في مخرج أنبوب العادم، مع عمل المحرك وخروج غازات العادم يبين الجهاز كمية الملوثات والغازات المكونة لعادم السيارة.

مشاكل السيارة تظهر من فحص العادم

ووفق حديث مهندس الميكانيكا أن جهاز تحليل غازات عادم السيارة في المرور يعتبر وسيلة تشخيص، ويمكن من خلالها معرفة كثافة العادم الذي يتسبب في أضرار بيئية أثناء القيادة وبناء عليه يعرض الآخرين للضرر بجانب وجود ضرر بالغ على مالك السيارة وقت قيادتها فقد تتعرض السيارة للحريق عن طريق اشتعال النيران في المحرك، بجانب هذا تظهر مشاكل أخرى مثل:

- مشاكل المغذي (الكربراتير) أو نظام الحقن

- المشاكل الميكانيكية للمحرك

- تسرب التخلخل

- مشاكل نظام الإشعال

- مشاكل نظام تهوية علبة عمود المرفق الإيجابي positive crankcase ventilation PCV

- انسداد منقي (فلتر الهواء)

- عطل نظام حقن الهواء

- مشاكل في نظام التحكم في التبخر evaporative control system

- مشاكل نظام التحكم عن طريق الحاسب

- حالة الحفاز catalytic

- يجب إجراء الاختبار في مكان جيد التهوية.